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20:24 01.07.2020

В Украине вступил в силу закон, повышающий социальные гарантии для отдельных категорий лиц

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В Украине вступил в силу закон, повышающий социальные гарантии для отдельных категорий лиц

Со среды, 1 июля, вступает в силу подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно повышения социальных гарантий для отдельных категорий лиц", заявила замглавы Офиса президента Юлия Соколовская.

"Этим законом расширяется большая программа борьбы с бедностью за счет дополнительных возможностей для малообеспеченных семей для выхода из кризиса и самостоятельного заработка", - подчеркнула Соколовская, передает пресс-служба президента.

Она отметила, что заложенные в законе подходы дают возможность системно подойти к вопросу поддержки семей, которые получают помощь как малообеспеченные. Их в Украине 218 тыс., сообщила Соколовская, в них воспитывается 512 тыс. детей. 60% таких семей – неполные.

Уже с 1 июля этого года происходит повышение уровня обеспечения прожиточного минимума в программе для детей - с 85% до 130%. То есть размер помощи будет увеличен, что уже предусмотрено в государственном бюджете на текущий год.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла закон, повышающий социальные гарантии для отдельных категорий лиц, 2 июня.

Закон предусматривает повышение социальных гарантий для детей, которые находятся под опекой или попечительством, в том числе для детей с инвалидностью, унифицирует принципы предоставления помощи на детей одиноким матерям и малообеспеченным семьям.

Помощь на детей, над которыми установлена опека или попечительство, предоставляется в размере, что составляет 2,5 размера прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста, детей с инвалидностью, над которыми установлена опека или попечительство, - 3,5 размера прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

В случае если на ребенка (ребенка с инвалидностью) выплачиваются назначенные в установленном порядке пенсия, алименты, стипендия, государственная помощь (кроме государственной социальной помощи, выплачиваемой на детей с инвалидностью, в соответствии с законодательством), размер пособия на ребенка, над которым установлена опека, определяется как разница между 2,5 размера прожиточного минимума (для ребенка с инвалидностью, над которым установлена опека или попечительство, - 3,5 размера прожиточного минимума) для ребенка соответствующего возраста и размером назначенных пенсии, алиментов, стипендии, государственной помощи.

Кроме того, согласно принятым изменениям, при рождении первого и каждого следующего ребенка назначается помощь в размере 41280 грн. В то же время помощь выплачивается единоразово в сумме 10320 грн, а остальная сумма помощи выплачивается в течение следующих 36 месяцев равными частями в порядке, установленном Кабинетом министров Украины.

Законопроект также водит государственную социальную помощь на уход за одинокими лицами, которые достигли 80-летнего возраста и требуют постоянного ухода.

Теги: #соцпомощь #закон
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