События

19:55 01.07.2020

В суд направлено обвинение против совладельца и администраторов гостиницы "Токио-Стар" в Одессе, где в августе произошел пожар

2 мин читать
В суд направлено обвинение против совладельца и администраторов гостиницы "Токио-Стар" в Одессе, где в августе произошел пожар

Прокуратура Одесской области направила в суд обвинительный акт в отношении одного из совладельцев, старшего администратора и администратора гостиницы "Токио-Стар" в Одессе, которые подозреваются в нарушении установленных законодательством требований пожарной безопасности, что привело к возникновению пожара в ночь на 17 августа 2019 года.

Как сообщается на сайте Офиса генпрокурора в среду, в рамках следствия правоохранительные органы также сообщили о подозрении в аналогичном правонарушении второму совладельцу и ответственному за ремонт электросети гостиницы. Сейчас они находятся в розыске в связи с сокрытием от органов расследования.

По данным следствия, совладелец гостиницы - директор и конечный бенефициар юридического лица - организовал ее деятельность в нежилых помещениях ремонтного цеха бывшего трамвайного депо, что не соответствовало требованиям нормативно-правовых актов в области строительства. Старший администратор гостиницы отвечала за соблюдение в отеле требований пожарной безопасности, а администратор работала в день возникновения пожара, но после срабатывания противопожарной системы неоднократно выключала ее и не обеспечила вызов спасателей и не предприняла мер по эвакуации жителей отеля.

Во время досудебного расследования правоохранители допросили 186 человек - свидетелей, очевидцев происшествия, потерпевших. Также было проведено опознание 9 погибших, 8 осмотров места происшествия, 11 обысков, 84 выемки документов, назначена и проведена 31 судебная экспертиза.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи Следственного управления Главного управления Нацполиции в Одесской области.

Как сообщалось, В Одессе в ночь на 17 августа произошел пожар в гостинице "Токио Стар" по ул. Водопроводная, 1, в результате чего погибли девять человек (восемь человек погибли на месте, еще один – в машине "скорой помощи"), 10 человек пострадали.

18 августа полицейские задержали владельца гостиницы "Токио Стар" Вадима Черного. Он был уведомлен о подозрении по ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара, повлекшего гибель людей, имущественный ущерб в особо крупном размере или иные тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины. 20 августа Киевский районный суд Одессы избрал ему меру пресечения в виде ареста.

Теги: #гостиница #суд #одесса #пожар
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:45 01.07.2020
Суд по делу Штепы отложили на 20 июля из-за неявки двух свидетелей

Суд по делу Штепы отложили на 20 июля из-за неявки двух свидетелей

19:06 01.07.2020
Кокс и Квасьневский предостерегли Зеленского от политических преследований оппонентов

Кокс и Квасьневский предостерегли Зеленского от политических преследований оппонентов

18:46 01.07.2020
Печерский суд продолжит избрание меры пресечения Порошенко 8 июля

Печерский суд продолжит избрание меры пресечения Порошенко 8 июля

17:56 01.07.2020
Прокуроры ходатайствуют о личных обязательствах для Порошенко до 10 июля

Прокуроры ходатайствуют о личных обязательствах для Порошенко до 10 июля

16:26 01.07.2020
Суд отказал защите Порошенко в отводе генпрокурора и группы прокуроров по делу

Суд отказал защите Порошенко в отводе генпрокурора и группы прокуроров по делу

15:39 01.07.2020
Порошенко – суду: верните этот трэш в прокуратуру

Порошенко – суду: верните этот трэш в прокуратуру

13:42 01.07.2020
Порошенко и его сторонники идут колонной в суд, где продолжится заседание по мере пресечения

Порошенко и его сторонники идут колонной в суд, где продолжится заседание по мере пресечения

12:56 01.07.2020
Онлайн-трансляцию судебного процесса по МН17 смотрят до 30 тыс. человек

Онлайн-трансляцию судебного процесса по МН17 смотрят до 30 тыс. человек

10:13 01.07.2020
Зеленский предложил доработать законопроект о соглашениях о признании вины

Зеленский предложил доработать законопроект о соглашениях о признании вины

05:36 01.07.2020
В Кировоградской области мужчине грозит суд за незаконную порубку деревьев на сумму 3,8 млн грн

В Кировоградской области мужчине грозит суд за незаконную порубку деревьев на сумму 3,8 млн грн

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Профильный комитет Рады рекомендовал принять за основу законопроект о медиа

Главе Сумской ОГА объявлен выговор за просчеты в отборе кандидатур на должности руководителей местных администраций

Печерский суд продолжит избрание меры пресечения Порошенко 8 июля

Прокуроры ходатайствуют о личных обязательствах для Порошенко до 10 июля

Украинский военный получил боевую травму на Донбассе

ПОСЛЕДНЕЕ

Харьковский предприниматель продал несуществующих фотоальбомов почти на 3 млн грн

Кулеба предложил определить приоритетами в рамках "Восточного партнерства" поддержку предпринимательства и содействие развитию контактов

В Украине вступил в силу закон, повышающий социальные гарантии для отдельных категорий лиц

Профильный комитет Рады рекомендовал принять за основу законопроект о медиа

Астронавты NASA установили новый аккумулятор для солнечных панелей на внешней стороне МКС

Тимошенко: Помощь пострадавшим от наводнения нужна уже сейчас

Правительство Японии профинансирует пять проектов ООН и МККК на $4,2 млн для помощи Украине

Рада на следующей пленарной неделе рассмотрит постановление о назначении местных выборов

В суд передано дело киевского предпринимателя, уклонившегося от уплаты налогов на сумму в 11,6 млн грн

Главе Сумской ОГА объявлен выговор за просчеты в отборе кандидатур на должности руководителей местных администраций

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА