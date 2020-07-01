В суд направлено обвинение против совладельца и администраторов гостиницы "Токио-Стар" в Одессе, где в августе произошел пожар

Прокуратура Одесской области направила в суд обвинительный акт в отношении одного из совладельцев, старшего администратора и администратора гостиницы "Токио-Стар" в Одессе, которые подозреваются в нарушении установленных законодательством требований пожарной безопасности, что привело к возникновению пожара в ночь на 17 августа 2019 года.

Как сообщается на сайте Офиса генпрокурора в среду, в рамках следствия правоохранительные органы также сообщили о подозрении в аналогичном правонарушении второму совладельцу и ответственному за ремонт электросети гостиницы. Сейчас они находятся в розыске в связи с сокрытием от органов расследования.

По данным следствия, совладелец гостиницы - директор и конечный бенефициар юридического лица - организовал ее деятельность в нежилых помещениях ремонтного цеха бывшего трамвайного депо, что не соответствовало требованиям нормативно-правовых актов в области строительства. Старший администратор гостиницы отвечала за соблюдение в отеле требований пожарной безопасности, а администратор работала в день возникновения пожара, но после срабатывания противопожарной системы неоднократно выключала ее и не обеспечила вызов спасателей и не предприняла мер по эвакуации жителей отеля.

Во время досудебного расследования правоохранители допросили 186 человек - свидетелей, очевидцев происшествия, потерпевших. Также было проведено опознание 9 погибших, 8 осмотров места происшествия, 11 обысков, 84 выемки документов, назначена и проведена 31 судебная экспертиза.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи Следственного управления Главного управления Нацполиции в Одесской области.

Как сообщалось, В Одессе в ночь на 17 августа произошел пожар в гостинице "Токио Стар" по ул. Водопроводная, 1, в результате чего погибли девять человек (восемь человек погибли на месте, еще один – в машине "скорой помощи"), 10 человек пострадали.

18 августа полицейские задержали владельца гостиницы "Токио Стар" Вадима Черного. Он был уведомлен о подозрении по ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара, повлекшего гибель людей, имущественный ущерб в особо крупном размере или иные тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины. 20 августа Киевский районный суд Одессы избрал ему меру пресечения в виде ареста.