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19:21 01.07.2020

Астронавты NASA установили новый аккумулятор для солнечных панелей на внешней стороне МКС

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Астронавты NASA установили новый аккумулятор для солнечных панелей на внешней стороне МКС

Американские астронавты Крис Кэссиди и Боб Бенкен в ходе нового выхода в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) в среду провели успешные работы по дальнейшей модернизации ее энергосистемы, сообщило NASA.

Выход в космический вакуум астронавтов официально начался в 07:13 по времени Восточного побережья США, когда их скафандры в шлюзе МКС были переведены в режим автономного питания.

В ходе работ на опорном сегменте S6 фермы МКС, к которой крепится пара солнечных панелей, Кэссиди и Бенкен успешно демонтировали старый никель-водородный аккумулятор, установили на его место адаптерную панель и новый более мощный литий-ионный аккумулятор весом 194 кг, а также подсоединили кабели.

В ходе предыдущего выхода в открытый космос с борта станции 26 июня, продолжавшегося более шести часов, Кэссиди и Бенкен демонтировали пять устаревших никель-водородных аккумуляторов, которые до последнего времени накапливали энергию от солнечных панелей, и установили два новых литий-ионных.

Замена батарей на правой стороне фермы станции началась еще в прошлом году и была продолжена в январе.

В целом обновление системы энергоснабжения станции началось еще в январе 2017 года. Сложные ремонтные работы проводились как по правому, так и по левому борту ферменной конструкции станции.

Очередная партия новых аккумуляторов была доставлена на МКС в мае японским грузовым кораблем HTV.

По сообщению NASA, в июле планируется еще два выхода в открытый космос американских астронавтов для завершения работ по обновлению системы энергоснабжения МКС.

Астронавтам предстоит установить на ферме МКС последние три из 24-х новых аккумуляторов, которые заменят 48 старых аккумуляторов на восьми каналах питания от четырех пар солнечных панелей.

В настоящее время на борту МКС работают российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер и американские астронавты Крис Кэссиди, Даглас Хёрли и Роберт Бенкен.

Теги: #мкс #сша #выход #работы
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