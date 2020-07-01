В суд передано дело киевского предпринимателя, уклонившегося от уплаты налогов на сумму в 11,6 млн грн

Следователи ГУ Государственной фискальной службы (ГФС) в Киеве завершили досудебное расследование по делу предпринимателя, уклонившегося от уплаты налогов на сумму более 11,6 млн грн.

"Согласно материалам следствия, директор предприятия, осуществляя в период 2015-2016 годов финансово-хозяйственные взаимоотношения с предприятиями с признаками фиктивности, умышленно уклонился от уплаты налогов на общую сумму более 11 6 млн гривен", - сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Злоумышленнику было сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 (уклонение от уплаты налогов, служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

Также в ходе следствия с целью возмещения причиненных интересам государства убытков на имущество подозреваемого был наложен арест. Кроме того, прокурор заявил гражданский иск к подозреваемому о возмещении всей суммы причиненных убытков.

Обвинительный акт передан в суд для рассмотрения по сути.