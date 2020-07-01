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19:11 01.07.2020

Рада на следующей пленарной неделе рассмотрит постановление о назначении местных выборов

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Рада на следующей пленарной неделе рассмотрит постановление о назначении местных выборов

Верховная Рада на следующей пленарной неделе рассмотрит постановление о назначении местных выборов, заявил председатель парламента Дмитрий Разумков.

"На следующей пленарной неделе, я думаю, что будет постановление, согласно наших полномочий, об объявлении выборов. И мы это обязательно сделаем", - сказал Разумков в среду в эфире телеканала NewsOne.

Кроме того, по словам спикера парламента, депутаты готовы внести изменения в закон о государственном бюджете для выделения дополнительных средств на проведение местных выборов, если такая необходимость возникнет.

"Если необходимо будет внести изменения в бюджет для того чтобы обеспечить проведение местных выборов, Верховная Рада точно также сделает все от неё зависящее", - добавил председатель парламента.

Как сообщалось, согласно законодательству местные выборы в Украине должны пройти в этом году в последнее воскресенье октября - 25 октября..

Теги: #дата #выборы
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