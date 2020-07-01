Украинский военный получил боевую травму на Донбассе

Один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил боевую травму в результате обстрела со стороны российских наемников на Донбассе в среду, сообщается на странице Операции Объединенных сил в Facebook в сводке по состоянию на 17:00.

"Эвакуационной техникой пострадавший воин оперативно доставлен в военно-медицинскоое учреждение, ему предоставлена надлежащая помощь врачей", - говорится в сообщении.

Всего с начала суток российские наемники 4 раза нарушили режим прекращения огня, используя гранатометы различных систем, минометы калибра 82 и 129 мм, крупнокалиберные пулеметы и стрелкового оружия.

"Для прекращения враждебной активности украинские защитники результативно применяли дежурные огневые средства. Потери противника уточняются", - говорится в сводке.

На всех трех участках разведения режим "тишина" соблюдался.