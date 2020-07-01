ГБР продолжает расследование 76 производств по "делам Майдана"

Государственное бюро расследований (ГБР) ведет 76 уголовных производств по преступлениям, совершенным в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах.

"В производстве специального следственного подразделения Государственного бюро расследований по расследованию "дел Майдана" по состоянию на конец июня 2020 года находится 76 уголовных производств", - указывается в отчете за июнь 2020 года, обнародованном пресс-службой ГБР.

За месяц следователи ГБР сообщили о подозрении семи причастным к совершению преступлений против участников акций протеста, в том числе экс-сотрудникам "Беркута", бывшему следователю и экс-прокурору.

Кроме того, в июне в суд были переданы два обвинительных акта - по делу экс-милиционера подразделения "Беркут" при ГУ Министерства внутренних дел Украины в Киеве, которому инкриминируется превышение служебных полномочий, что сопровождалось насилием, служебный подлог и незаконное препятствование проведению сборов и митингов, и по делу гражданина, обвиняемого в предоставлении заведомо неправдивых показаний следственному судье в статусе свидетеля, благодаря которым был освобожден из-под стражи экс-следователь, причастный в незаконном задержании и привлечении к уголовной ответственности заведомо невиновных участников протеста.