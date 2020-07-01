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17:07 01.07.2020

Арестован экс-депутат крымского парламента Ганыш, ранее заочно приговоренный к 12 годам лишения свободы за госизмену

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Арестован экс-депутат крымского парламента Ганыш, ранее заочно приговоренный к 12 годам лишения свободы за госизмену

Бывший депутат Верховной Рады Автономной Республики Крым Василий Ганыш, ранее приговоренный к 12 годам лишения свободы за совершение государственной измены, задержан при содействии прокуратуры автономии.

"На момент вступления приговора суда в законную силу, осужденный не находился под стражей и до сих пор безосновательно продолжал находиться на свободе. Сейчас Василий Ганыш задержан и помещен в государственное учреждение "Киевский следственный изолятор", - сообщается в Телеграм-канале прокуратуры Автономной Республики Крым в среду.

Теги: #крым #арест #депутат #госизмена
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