Арестован экс-депутат крымского парламента Ганыш, ранее заочно приговоренный к 12 годам лишения свободы за госизмену

Бывший депутат Верховной Рады Автономной Республики Крым Василий Ганыш, ранее приговоренный к 12 годам лишения свободы за совершение государственной измены, задержан при содействии прокуратуры автономии.

"На момент вступления приговора суда в законную силу, осужденный не находился под стражей и до сих пор безосновательно продолжал находиться на свободе. Сейчас Василий Ганыш задержан и помещен в государственное учреждение "Киевский следственный изолятор", - сообщается в Телеграм-канале прокуратуры Автономной Республики Крым в среду.