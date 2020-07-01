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15:53 01.07.2020

Польша возобновляет авиасообщение с Украиной

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Польша возобновляет авиасообщение с Украиной

Польша со среды, 1 июля, возобновляет авиасообщение с Украиной.

Это закреплено распоряжением Совета министров Польши от 30 июня, обнародованном на правительственном портале Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

Согласно ему, запрет на осуществление полетов в Польшу не касается стран ЕС (за исключением Швеции и Португалии), а также Украины, Черногории, Грузии, Японии, Канады, Албании и Южной Кореи.

Распоряжение будет действовать с 1 по 14 июля.

В свою очередь, как сообщается на сайте международного аэропорта "Киев" им.Игоря Сикорского, венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air уже возобновила полеты из Киева во Вроцлав, Варшаву и Краков.

Теги: #авиасообщение #польша #украина
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