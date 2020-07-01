Журналисты шоу "Доброго ранку, країно!" на "UA: Перший" заявили о притеснениях власти

Коллектив "ЭРА-МЕДИА" обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому о наступлении на свободу слова и попытках закрытия чиновниками Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) утреннего шоу "Доброго ранку, країно!" на UA:ПЕРШИЙ.

В открытом обращении, опубликованном на официальном сайте компании, отмечается, что журналисты "ЭРА-МЕДИА" вынуждены заявить о новой волне наступления на свободу слова в Украине, тотальной цензуре в СМИ и попытках закрыть рейтинговое телевизионное шоу общественного вещателя "Доброго ранку, країно!".

"Ситуация с попыткой закрытия программы "ЭРА-МЕДИА" – хороший тест для президента Зеленского: пойдет ли он по стопам своего предшественника, или же встанет на защиту свободы слова в Украине. Закрывать нужно коррупционеров, а не медиа", – отмечают журналисты.

В обращении отмечается, что чиновники ПАО "НОТУ" сообщили коллективу "ЭРА-МЕДИА" о прекращении с 11 июля действия договора, в соответствии с которым утреннее шоу "Доброго ранку, країно!" транслируется на UA:ПЕРШИЙ.

"Главная причина закрытия программы – выход в эфир новости о скандале и фактах международной коррупции, а также государственной измены со стороны пятого президента Украины Петра Порошенко. Как сообщили представители ПАО "НОТУ", публикация разговоров Порошенко и Байдена стала последней каплей терпения наблюдательного совета ПАО "НОТУ", – говорится в обращении.

Авторы обращения считают, что представителями наблюдательного совета НОТУ являются лица, прямо зависящие от грантов и финансовой помощи от лиц и организаций, чья репутация пострадала в результате публикации известного телефонного скандала.

"То есть, вместо того, чтобы закрыть коррупционеров, власти решили закрыть медиа, которые об этих коррупционерах рассказывают. Однако "соросятам" из наблюдательного совета ПАО "НОТУ" нужно понять: какой бы неудобной была правда, журналисты ее показывают", – отмечается в обращении.