Защита Порошенко заявляет в суде отвод генпрокурору и группе прокуроров по делу

Защита пятого президента Украины, лидера партии "Европейская солиадрность" Петра Порошенко заявляет отвод генеральному прокурору Ирине Венедиктовой и группе прокуроров в уголовном производстве о назначении замглавы СВР, в котором Порошенко является подозреваемым.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", Печерский районный суд Киева в среду днем продолжил рассмотрение ходатайства прокуратуры об избрании Порошенко меры пресечения в виде личного обязательства.

В начале судебного заседания адвокат Игорь Головань огласил ходатайство об отводе генпрокурора в связи с незаконностью вручения подозрения Порошенко, а также группе прокуроров - процессуальных руководителей по делу.

Вместе с тем, следственный судья Сергей Вовк указал, что защита может заявлять отвод лишь тем прокурорам, которые присутствуют непосредственно на судебном заседании.

"Мы настаиваем на рассмотрении заявления, так как Венедиктова согласовала подозрение. И всей группе прокуроров. И настаиваем на вызове Венедиктовой в суд", - подчеркнул Головань.

В свою очередь адвокат Илья Новиков добавил, суду следует решить вопрос по данному ходатайству, поскольку накануне генпрокурор в своем видеообращении пригласила Порошенко в суд, "чтобы доказать свою невиновность в суде", и это утверждение Венедиктовой противоречит презумпции невиновности.