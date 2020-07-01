События

15:00 01.07.2020

Защита Порошенко заявляет в суде отвод генпрокурору и группе прокуроров по делу

1 мин читать
Защита Порошенко заявляет в суде отвод генпрокурору и группе прокуроров по делу

Защита пятого президента Украины, лидера партии "Европейская солиадрность" Петра Порошенко заявляет отвод генеральному прокурору Ирине Венедиктовой и группе прокуроров в уголовном производстве о назначении замглавы СВР, в котором Порошенко является подозреваемым.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", Печерский районный суд Киева в среду днем продолжил рассмотрение ходатайства прокуратуры об избрании Порошенко меры пресечения в виде личного обязательства.

В начале судебного заседания адвокат Игорь Головань огласил ходатайство об отводе генпрокурора в связи с незаконностью вручения подозрения Порошенко, а также группе прокуроров - процессуальных руководителей по делу.

Вместе с тем, следственный судья Сергей Вовк указал, что защита может заявлять отвод лишь тем прокурорам, которые присутствуют непосредственно на судебном заседании.

"Мы настаиваем на рассмотрении заявления, так как Венедиктова согласовала подозрение. И всей группе прокуроров. И настаиваем на вызове Венедиктовой в суд", - подчеркнул Головань.

В свою очередь адвокат Илья Новиков добавил, суду следует решить вопрос по данному ходатайству, поскольку накануне генпрокурор в своем видеообращении пригласила Порошенко в суд, "чтобы доказать свою невиновность в суде", и это утверждение Венедиктовой противоречит презумпции невиновности.

Теги: #отвод #порошенко #генпрокуратура #венедиктова
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:26 01.07.2020
Суд отказал защите Порошенко в отводе генпрокурора и группы прокуроров по делу

Суд отказал защите Порошенко в отводе генпрокурора и группы прокуроров по делу

15:39 01.07.2020
Порошенко – суду: верните этот трэш в прокуратуру

Порошенко – суду: верните этот трэш в прокуратуру

15:09 01.07.2020
Порошенко и "Евросолидарность" абсолютные лидеры доверия во Львове – соцопрос

Порошенко и "Евросолидарность" абсолютные лидеры доверия во Львове – соцопрос

15:00 01.07.2020
Офис генпрокурора сообщил о подозрении двум экс-сотрудникам "Правэкс-Банка" за обналичивание 47 млн грн

Офис генпрокурора сообщил о подозрении двум экс-сотрудникам "Правэкс-Банка" за обналичивание 47 млн грн

14:12 01.07.2020
Порошенко отказался от дачи показаний в ГБР, заявляют в Бюро

Порошенко отказался от дачи показаний в ГБР, заявляют в Бюро

13:42 01.07.2020
Порошенко и его сторонники идут колонной в суд, где продолжится заседание по мере пресечения

Порошенко и его сторонники идут колонной в суд, где продолжится заседание по мере пресечения

12:35 01.07.2020
Порошенко прибыл на допрос в ГБР

Порошенко прибыл на допрос в ГБР

18:04 30.06.2020
Допрос Порошенко во вторник не состоялся в связи с просьбой его защиты о переносе следственного действия - Венедиктова

Допрос Порошенко во вторник не состоялся в связи с просьбой его защиты о переносе следственного действия - Венедиктова

11:51 30.06.2020
Порошенко призывает власть немедленно перебросить строительную технику на Прикарпатье и восстановить разрушенное стихией жилье

Порошенко призывает власть немедленно перебросить строительную технику на Прикарпатье и восстановить разрушенное стихией жилье

09:09 30.06.2020
Порошенко не получал вызов на допрос в ГБР на 30 июня в предусмотренном законом порядке

Порошенко не получал вызов на допрос в ГБР на 30 июня в предусмотренном законом порядке

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Суд отказал защите Порошенко в отводе генпрокурора и группы прокуроров по делу

Польша возобновляет авиасообщение с Украиной

Порошенко – суду: верните этот трэш в прокуратуру

НАБУ и САП сообщили о подозрении экс-министру экологии Злочевскому

Журналисты шоу "Доброго ранку, країно!" на "UA: Перший" заявили о притеснениях власти

ПОСЛЕДНЕЕ

ЕСПЧ открыл дело по иску экс-замглавы МинВОТ Грымчака - адвокат

Польша возобновляет авиасообщение с Украиной

Красный крест поможет преодолеть последствия наводнения на Западе Украины - Стефанишина

НАБУ и САП сообщили о подозрении экс-министру экологии Злочевскому

Журналисты шоу "Доброго ранку, країно!" на "UA: Перший" заявили о притеснениях власти

Израиль направил Украине помощь для борьбы с последствиями паводков в Ивано-Франковской области - Кулеба

Астронавты NASA вышли в открытый космос с борта МКС для продолжения ремонта ее энергосистемы

Правительство предлагает усилить в Украине админответственность собственников общественных мест за несоблюдение масочного режима посетителями

В Европарламенте заявляют, что никого не направляли наблюдать за референдумом РФ в незаконно аннексированном Крыму

Количество зафиксированных фактов превышения скорости на дорогах уменьшилось в 4 раза – Геращенко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА