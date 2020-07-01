Израиль направил Украине помощь для борьбы с последствиями паводков в Ивано-Франковской области - Кулеба

Израиль направил Украине помощь (воду, палатки, спальные мешки) для борьбы с последствиями паводков в Ивано-Франковской области, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Израиль направил в Ивано-Франковскую область помощь для противодействия последствиям паводков (воду, палатки, спальные мешки). Я благодарен израильским друзьям за поддержку Украины в борьбе со стихийным бедствием. Мы высоко ценим это проявление солидарности!", - написал Кулеба на странице в Твиттере в субботу.