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14:36 01.07.2020

Астронавты NASA вышли в открытый космос с борта МКС для продолжения ремонта ее энергосистемы

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Астронавты NASA вышли в открытый космос с борта МКС для продолжения ремонта ее энергосистемы

Американские астронавты Крис Кэссиди и Боб Бенкен в среду совершили очередной выход в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) для продолжения замены старых аккумуляторов ее солнечных панелей, сообщает NASA.

Выход в космический вакуум начался в 07:13 по времени Восточного побережья США (14:13 мск). Планируется, что он продлится около семи часов.

Астронавтам предстоит заменить еще один старый аккумулятор на опорном сегменте S6 фермы МКС, к которой крепятся солнечные панели, на новый более мощный литий-ионный, а также проложить необходимые кабели питания.

В ходе предыдущего выхода в открытый космос с борта станции 26 июня, продолжавшегося более шести часов, Кэссиди и Бенкен демонтировали пять устаревших никель-водородных аккумуляторов, которые до последнего времени накапливали и распределяли энергию от солнечных батарей, и установили два новых литий-ионных.

Замена батарей на правой стороне фермы станции началась еще в прошлом году и была продолжена в январе.

В целом обновление системы энергоснабжения станции началось еще в январе 2017 года. Сложные ремонтные работы проводились как по правому, так и по левому борту ферменной конструкции станции.

Новые аккумуляторы были доставлены на МКС в мае японским грузовым кораблем HTV.

NASA сообщило, что в июле планируется еще два выхода в открытый космос американских астронавтов для завершения работ по обновлению системы энергоснабжения МКС.

В настоящее время на борту МКС работают российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер и американские астронавты Крис Кэссиди, Даглас Хёрли и Роберт Бенкен.

Теги: #астронавты #космос #nasa
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