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14:29 01.07.2020

Правительство предлагает усилить в Украине админответственность собственников общественных мест за несоблюдение масочного режима посетителями

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Правительство предлагает усилить в Украине админответственность собственников общественных мест за несоблюдение масочного режима посетителями

Кабинет министров Украины предлагает Верховной Раде усилить административную ответственности собственников общественных мест за несоблюдение масочного режима посетителями.

Соответствующий проект закона был одобрен на заседании правительства в среду, 1 июля.

По словам министра юстиции Украины Дениса Малюськи, документ устанавливает специальную ответственность за неношение масок гражданами Украины, а также ответственность юридических лиц, собственников зданий и сооружений и общественного транспорта за нахождение граждан в общественных местах без маски.

Министр отметил, что для физических лиц штрафы будут несколько ниже действующих, а для юрлиц – от 200 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Теги: #карантин #кабмин
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