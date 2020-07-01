Количество зафиксированных фактов превышения скорости на дорогах уменьшилось в 4 раза – Геращенко

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко отмечает, что за месяц работы камер автофиксации количество зафиксирвоанных фактов превышения скорости на дорогах уменьшилось в 4 раза.

"Количество зафиксированных фактов превышения скорости за 30 июня снизилось по сравнению с первым днём работы системы с 57 880 случаев до 13 325, или более чем в 4 раза!", - написал Геращенко в среду на своей страницу в Фейсбук.

Он сообщил, что за 30 дней работы системы автофиксации вынесено 398 410 постановлений об админправонарушениях.

"Из них уже оплачено 219 040 штрафов за превышение скорости. Всего за 30 дней работы системы на счёта государственного казначейства поступило 31 908 746 гривен и 98 копеек. Часть этих средств пойдет на оплату услуг по доставке уведомлений "Укрпочтой" и на оплату печати постановлений и правонарушении ГПК "Украина". Оставшиеся средства будут зачислены в бюджет и будут направлены на улучшение дорожной инфраструктуры и повышение безопасности дорожного движения", - подчеркнул замглавы МВД.

Также он добавил, что документы по тем нарушителям, которые не заплатят штраф в течении 30 дней с момента уведомления будут переданы в государственную исполнительную службу для взыскания в установленном законом порядке.