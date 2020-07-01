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14:12 01.07.2020

Порошенко отказался от дачи показаний в ГБР, заявляют в Бюро

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Порошенко отказался от дачи показаний в ГБР, заявляют в Бюро

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко отказался от дачи показаний в качестве подозреваемого в уголовном производстве, касающемся назначения Сергея Семочко первым заместителем главы Службы внешней разведки (СВР), заявил начальник отдела Главного следственного управления ГБР Вадим Приймачок.

"Сегодня Порошенко пришел к следователю ГБР для проведения допроса в качестве подозреваемого. Он отказался от дачи показаний по сути предъявленного подозрения, также ему вручались повестки на допрос на другие даты, но он в присутствии понятых отказался получать указанные повестки", - рассказал Приймачок агентству "Интерфакс-Украина", комментируя следственные действия с Порошенко в среду.

Вместе с тем, как отметил начальник отдела ГСУ ГБР, Порошенко был уведомлен о необходимости прибытия к следователю.

"Защитнику подозреваемого вручили копию ходатайства о продлении срока досудебного расследования в указанном уголовном производстве", - добавил он.

Начальник отдела ГСУ ГБР уточнил, что ходатайство о продлении сроков досудебного расследования до шести месяцев будет рассмотрено Печерским районным судом, отдельно от рассмотрения ходатайства об избирании меры пресечения.

Как сообщалось, программа антикоррупционных расследований "Наши деньги с Денисом Бигусом" опубликовала сюжет и информацией о том, что семья первого замруководителя СВР, экс-руководителя экономической контрразведки СБУ Сергея Семочко имеет дома под Киевом стоимостью в миллионы долларов, а его родственники, кроме украинского, имеют гражданство России.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыло производство по делу о незаконном обогащении, в котором фигурирует Семочко.

СБУ сообщила, что в рамках начатого по заявлению Бигуса уголовного производства по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (госизмена) проверяется опубликованная в СМИ информация в отношении Семочко.

Глава СВР Егор Божок заявил об отсутствии правовых оснований для отстранения от должности его первого заместителя Семочко.

Позднее в решении Шевченковского райсуда Киева было указано, что контрразведка СБУ подтвердила: супруга и дочь Семочко имеют российское гражданство.

Тогдашний президент Украины Петр Порошенко указом от 12 апреля 2019 года уволил Семочко с должности.

Семочко 23 мая 2019 года обратился в суд с исковым заявлением, в котором утверждал, что его увольнение было незаконным. Заявление было отклонено судом из-за просрочки месячного срока и отсутствия доказательств уважительной причины, по которой заявление не было подано вовремя. Адвокаты Семочко убедили суд в уважительности просрочки, поскольку с 8 по 22 апреля тот находился на больничном. После этого суд открыл производство по делу.

Теги: #гбр #порошенко
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