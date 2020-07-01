Очередная колонна с гуманитарным грузом от МККК проследовала из Киева в Донецк

В среду, 1 июля, согласно распоряжению командующего Объединенных сил осуществлен пропуск через линию разграничения сторон на Донбассе четырех грузовиков с гуманитарной помощью от Международного комитета Красного Креста.

"Автомобили проследовали через КПВВ "Новотроицкое" по маршруту Киев-Донецк. Ими для помощи гражданам, находящимся на временно оккупированной территории Украины, Международный комитет Красного Креста направил 45 тонн стройматериалов и измельчителей кормов", - сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.