В Украине запустили единый информпортал для туристов

В Украине 30 июня начал работу единый информационный портал для туристов, путешествующих по Украине, сообщает туристическая ассоциация Visit Ukraine.

"Портал разработан при поддержке Государственного агентства развития туризма, Государственной пограничной службы Украины, Министерства инфраструктуры, Министерства здравоохранения и Министерства иностранных дел Украины. Веб-ресурс ориентирован на иностранных туристов, которые планируют посетить Украину, а также украинцев, выезжающих за границу", - сообщается в пресс-релизе организации.

На портале https://visitukraine.today размещена самая актуальная информация о правилах пересечения украинской границы; правилах въезда украинцев в страны мира; перечне стран "зеленой" и "красной" зоны; правилах адаптации карантина, обсервации/самоизоляции; правилах поведения в аэропортах; правилах пребывания в городах, отелях, общественных местах, учреждениях питания; оказании помощи в установке, авторизации и пользовании мобильным приложением "Дий вдома".

На портале есть горячая линия для туристов. Также на странице можно приобрести медицинский страховой полис украинских компаний, который покрывает лечение COVID-19 и обсервацию.

Вся информация на ресурсе обновляется ежедневно и излагается на трех языках – украинском, английском и русском. Также на всех авто- и железнодорожных вокзалах, в аэропортах, в пунктах пропуска будут размещены QR-коды, которые позволят перейти автоматически на информпортал и получить консультацию и всю необходимую информацию.