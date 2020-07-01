События

13:42 01.07.2020

Порошенко и его сторонники идут колонной в суд, где продолжится заседание по мере пресечения

1 мин читать

Допрос пятого президента Украины, лидера "Европейская солидарность" Петра Порошенко в Госбюро расследований завершился, политик и колонна его сторонников, среди которых депутаты "Евросолидарности", направляются в Печерский районный суд Киева, где будет продолжено заседание по избранию ему меры пресечения.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", после следственных действий в ГБР Порошенко не уточнил детали допроса, он и его сторонники направились пешком к зданию Печерского районного суда, где, как ожидается, будет продолжено заседание по избранию меры пресечения.

Теги: #гбр #порошенко #суд
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:00 01.07.2020
Защита Порошенко заявляет в суде отвод генпрокурору и группе прокуроров по делу

Защита Порошенко заявляет в суде отвод генпрокурору и группе прокуроров по делу

14:12 01.07.2020
Порошенко отказался от дачи показаний в ГБР, заявляют в Бюро

Порошенко отказался от дачи показаний в ГБР, заявляют в Бюро

12:56 01.07.2020
Онлайн-трансляцию судебного процесса по МН17 смотрят до 30 тыс. человек

Онлайн-трансляцию судебного процесса по МН17 смотрят до 30 тыс. человек

12:35 01.07.2020
Порошенко прибыл на допрос в ГБР

Порошенко прибыл на допрос в ГБР

10:23 01.07.2020
Защита Януковича требует от ГБР публично опровергнуть информацию о вручении экс-президенту подозрения

Защита Януковича требует от ГБР публично опровергнуть информацию о вручении экс-президенту подозрения

10:13 01.07.2020
Зеленский предложил доработать законопроект о соглашениях о признании вины

Зеленский предложил доработать законопроект о соглашениях о признании вины

05:36 01.07.2020
В Кировоградской области мужчине грозит суд за незаконную порубку деревьев на сумму 3,8 млн грн

В Кировоградской области мужчине грозит суд за незаконную порубку деревьев на сумму 3,8 млн грн

04:41 01.07.2020
Ведущий инженер Харьковских теплосетей предстанет перед судом за требование взятки за беспрепятственное отключение квартиры от централизованного отопления и установку автономного

Ведущий инженер Харьковских теплосетей предстанет перед судом за требование взятки за беспрепятственное отключение квартиры от централизованного отопления и установку автономного

22:29 30.06.2020
Правоохранители завершили расследование дела в отношении пожара в Одесском колледже

Правоохранители завершили расследование дела в отношении пожара в Одесском колледже

18:50 30.06.2020
ПриватБанк обратится в ВС относительно отказа апелляционного суда принимать заявление о пересмотре решения по выплате А-Банку 364 млн грн

ПриватБанк обратится в ВС относительно отказа апелляционного суда принимать заявление о пересмотре решения по выплате А-Банку 364 млн грн

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Защита Порошенко заявляет в суде отвод генпрокурору и группе прокуроров по делу

Правительство предлагает усилить в Украине админответственность собственников общественных мест за несоблюдение масочного режима посетителями

В Европарламенте заявляют, что никого не направляли наблюдать за референдумом РФ в незаконно аннексированном Крыму

Порошенко отказался от дачи показаний в ГБР, заявляют в Бюро

В Украине стали лучше ухаживать за больными COVID-19 и защищать медиков, правительство готовится ко второй волне эпидемии – совещание у Зеленского

ПОСЛЕДНЕЕ

Офис генпрокурора сообщил о подозрении двум экс-сотрудникам "Правэкс-Банка" за обналичивание 47 млн грн

Израиль направил Украине помощь для борьбы с последствиями паводков в Ивано-Франковской области - Кулеба

Астронавты NASA вышли в открытый космос с борта МКС для продолжения ремонта ее энергосистемы

Правительство предлагает усилить в Украине админответственность собственников общественных мест за несоблюдение масочного режима посетителями

В Европарламенте заявляют, что никого не направляли наблюдать за референдумом РФ в незаконно аннексированном Крыму

Количество зафиксированных фактов превышения скорости на дорогах уменьшилось в 4 раза – Геращенко

Власти Китая не считают достаточно убедительным исследование китайских ученых об угрозе нового типа свиного гриппа

Очередная колонна с гуманитарным грузом от МККК проследовала из Киева в Донецк

В Украине запустили единый информпортал для туристов

В Киеве в июне было побито 5 температурных рекордов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА