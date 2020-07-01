Порошенко и его сторонники идут колонной в суд, где продолжится заседание по мере пресечения

Допрос пятого президента Украины, лидера "Европейская солидарность" Петра Порошенко в Госбюро расследований завершился, политик и колонна его сторонников, среди которых депутаты "Евросолидарности", направляются в Печерский районный суд Киева, где будет продолжено заседание по избранию ему меры пресечения.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", после следственных действий в ГБР Порошенко не уточнил детали допроса, он и его сторонники направились пешком к зданию Печерского районного суда, где, как ожидается, будет продолжено заседание по избранию меры пресечения.