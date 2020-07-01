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12:56 01.07.2020

Онлайн-трансляцию судебного процесса по МН17 смотрят до 30 тыс. человек

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Онлайн-трансляцию судебного процесса по МН17 смотрят до 30 тыс. человек

Трансляцию в режиме онлайн судебного процесса по делу о сбитом рейсе МН17 смотрят от 20 до 30 тыс. человек, преимущественно из Украины, России и Нидерландов.

Соответствующую информацию предоставили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе суда.

"Мы знаем, что каждый сессионный день прямой эфир открывают от 20 тыс. до 30 тыс. человек", - констатировали в суде.

Говоря о странах, из которых осуществляется просмотр, в пресс-службе отметили, что заседания просматриваются из 50 до 60 стран, что варьируется каждый раз.

Как сообщалось, 17 июля 2014 года, когда был сбит рейс МН17, в небе над Донецкой областью погибло 298 человек, из которых две трети пассажиров – граждане Нидерландов, а также граждане Малайзии, Австралии, Индонезии, Великобритании, Бельгии, США, Германии, Филиппин, Канады и Новой Зеландии.

Обвинение предъявлено трем россиянам и одному украинцу: Игорю Гиркину, Олегу Пулатову, Сергею Дубинскому и Леониду Харченко, которые обвиняются в том, что сыграли руководящую, организующую и поддерживающую роль в развертывании ЗРК "Бук".

Расследование причин катастрофы ведет Международная следственная группа (ССГ), в которую вошли представители правоохранительных органов Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии. В сентябре 2016 года группа обнародовала выводы, согласно которым лайнер был сбит ракетой, запущенной из ЗРК "Бук", а год назад объявила о принадлежности "Бука" к российской 53-й зенитно-ракетной бригаде, дислоцированной в Курске.

Теги: #мн17 #онлайн #суд #трансляция
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