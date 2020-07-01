В Украине стали лучше ухаживать за больными COVID-19 и защищать медиков, правительство готовится ко второй волне эпидемии – совещание у Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский на традиционном селекторном совещании по предотвращению распространению коронавирусу положительно оценил уровень ухода за больными и защиты медиков в стране.

"У нас довольно неплохой уход за больными. Ведь и уровень задействования ИВЛ, и уровень смертности довольно низкий. Мы также стали лучше защищать медицинских работников. Если в середине апреля среди заболевших медики составляли пятую часть, то сейчас их 9,5%. Любой больной должен получить всю необходимую помощь, но медиков надо защищать больше, ведь они – на передовой", - сказал Зеленский на совещании.

Как отмечает пресс-служба главы государства, показатель заболеваемости COVID-19 в Украине вырос и сейчас составляет 58 человек на 100 тыс. населения. Однако задействование аппаратов ИВЛ достаточно низкое – всего 6,5%.

В то же время правительство готовится ко второй волне эпидемии.

Национальная полиция в свою очередь доложила, что за последние сутки вручила 484 протокола общественным заведениям, таким как рестораны, ночные клубы и другие, где зафиксировано нарушение карантина.