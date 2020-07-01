События

12:46 01.07.2020

В Украине стали лучше ухаживать за больными COVID-19 и защищать медиков, правительство готовится ко второй волне эпидемии – совещание у Зеленского

1 мин читать
В Украине стали лучше ухаживать за больными COVID-19 и защищать медиков, правительство готовится ко второй волне эпидемии – совещание у Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский на традиционном селекторном совещании по предотвращению распространению коронавирусу положительно оценил уровень ухода за больными и защиты медиков в стране.

"У нас довольно неплохой уход за больными. Ведь и уровень задействования ИВЛ, и уровень смертности довольно низкий. Мы также стали лучше защищать медицинских работников. Если в середине апреля среди заболевших медики составляли пятую часть, то сейчас их 9,5%. Любой больной должен получить всю необходимую помощь, но медиков надо защищать больше, ведь они – на передовой", - сказал Зеленский на совещании.

Как отмечает пресс-служба главы государства, показатель заболеваемости COVID-19 в Украине вырос и сейчас составляет 58 человек на 100 тыс. населения. Однако задействование аппаратов ИВЛ достаточно низкое – всего 6,5%.

В то же время правительство готовится ко второй волне эпидемии.

Национальная полиция в свою очередь доложила, что за последние сутки вручила 484 протокола общественным заведениям, таким как рестораны, ночные клубы и другие, где зафиксировано нарушение карантина.

Теги: #коронавирус #зеленский #совещание
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:16 01.07.2020
Зеленский утвердил схему ротации членов НКРЭКУ до 2025г и определил первой на выход Антонову

Зеленский утвердил схему ротации членов НКРЭКУ до 2025г и определил первой на выход Антонову

12:35 01.07.2020
В Киеве увеличивается количество "тяжелых" больных коронавирусом и не утихает пневмония – Кличко

В Киеве увеличивается количество "тяжелых" больных коронавирусом и не утихает пневмония – Кличко

12:15 01.07.2020
Киев усиливает карантинные меры, заведениям общепита и развлекательной сферы разрешено работать до 22:00

Киев усиливает карантинные меры, заведениям общепита и развлекательной сферы разрешено работать до 22:00

12:15 01.07.2020
Кличко: для возможной второй волны приема больных город подготовил около 800 коек в медучреждениях

Кличко: для возможной второй волны приема больных город подготовил около 800 коек в медучреждениях

11:29 01.07.2020
Границы для Украины уже открыли Турция, Египет, Албания, Хорватия и Черногория

Границы для Украины уже открыли Турция, Египет, Албания, Хорватия и Черногория

10:58 01.07.2020
В ВСУ за сутки зафиксировано 9 новых случаев COVID-19 , всего болеет 187 человек

В ВСУ за сутки зафиксировано 9 новых случаев COVID-19 , всего болеет 187 человек

10:57 01.07.2020
В 10 областях Украины за сутки снизилось количество болеющих Covid-19, еще в одной не изменилось – СНБО

В 10 областях Украины за сутки снизилось количество болеющих Covid-19, еще в одной не изменилось – СНБО

10:54 01.07.2020
6,5 тыс. новых случаев коронавируса в РФ за сутки, 216 смертей

6,5 тыс. новых случаев коронавируса в РФ за сутки, 216 смертей

10:52 01.07.2020
Зеленский приветствовал начало председательства Германии в Совете ЕС

Зеленский приветствовал начало председательства Германии в Совете ЕС

10:16 01.07.2020
Пациенты болеют коронавирусом в среднем три недели – Степанов

Пациенты болеют коронавирусом в среднем три недели – Степанов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Киеве увеличивается количество "тяжелых" больных коронавирусом и не утихает пневмония – Кличко

Киев усиливает карантинные меры, заведениям общепита и развлекательной сферы разрешено работать до 22:00

Границы для Украины уже открыли Турция, Египет, Албания, Хорватия и Черногория

Потери российских наемников на Донбассе за июнь составили 100 человек убитыми и раненными

В 10 областях Украины за сутки снизилось количество болеющих Covid-19, еще в одной не изменилось – СНБО

ПОСЛЕДНЕЕ

Онлайн-трансляцию судебного процесса по МН17 смотрят до 30 тыс. человек

В Киеве в июне было побито 5 температурных рекордов

Порошенко прибыл на допрос в ГБР

В Украине снова будет жарко

Потери российских наемников на Донбассе за июнь составили 100 человек убитыми и раненными

В Украину прибыла вторая партия гуманитарной помощи от Италии для борьбы с паводками в западных областях - ГСЧС

В исправительной колонии РФ, где незаконно удерживается украинский политзаключенный Кияшко, произошла вспышка COVID-19 - Денисова

Защита Януковича требует от ГБР публично опровергнуть информацию о вручении экс-президенту подозрения

Степанов: ПЦР-тест для приезжих из "красной" зоны поводится по желанию и за свой счет

Зеленский предложил доработать законопроект о соглашениях о признании вины

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА