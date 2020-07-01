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12:35 01.07.2020

Порошенко прибыл на допрос в ГБР

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Порошенко прибыл на допрос в ГБР

Пятый президент Украины Петр Порошенко в среду пришел на допрос в Государственное бюро расследований в качестве подозреваемого по делу о назначении Сергея Семочко первым заместителем главы Службы внешней разведки (СВР), у здания ГБР проходит митинг в поддержку Порошенко.

"Они сдали в аренду союзу адвокатов Януковича все правоохранительные органы... Адвокаты Януковича сегодня расправляются с патриотами", - сказал Порошенко на входе в ГБР, выступая перед собравшимися.

Он подчеркнул, что уголовные преследования касается не только его, но и всех патриотов Украины.

Пятый президент добавил: "Я иду (в ГБР) сказать все, что я думаю"

Также у ГБР проходит многочисленный митинг "Нет политическим репрессиям", среди собравшихся, народные депутаты от партии "Европейской солидарность".

Как сообщалось, программа антикоррупционных расследований "Наши деньги с Денисом Бигусом" опубликовала сюжет и информацией о том, что семья первого замруководителя СВР, экс-руководителя экономической контрразведки СБУ Сергея Семочко имеет дома под Киевом стоимостью в миллионы долларов, а его родственники, кроме украинского, имеют гражданство России.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыло производство по делу о незаконном обогащении, в котором фигурирует Семочко.

СБУ сообщила, что в рамках начатого по заявлению Бигуса уголовного производства по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (госизмена) проверяется опубликованная в СМИ информация в отношении Семочко.

Глава СВР Егор Божок заявил об отсутствии правовых оснований для отстранения от должности его первого заместителя Семочко.

Позднее в решении Шевченковского райсуда Киева было указано, что контрразведка СБУ подтвердила: супруга и дочь Семочко имеют российское гражданство.

Тогдашний президент Украины Петр Порошенко указом от 12 апреля 2019 года уволил Семочко с должности.

Семочко 23 мая 2019 года обратился в суд с исковым заявлением, в котором утверждал, что его увольнение было незаконным. Заявление было отклонено судом из-за просрочки месячного срока и отсутствия доказательств уважительной причины, по которой заявление не было подано вовремя. Адвокаты Семочко убедили суд в уважительности просрочки, поскольку с 8 по 22 апреля тот находился на больничном. После этого суд открыл производство по делу.

После начала рассмотрения дела Порошенко неоднократно вызывался на допросы по нему, однако на вызовы не приходил.

Теги: #гбр #допрос #порошенко
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