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12:35 01.07.2020

В Киеве увеличивается количество "тяжелых" больных коронавирусом и не утихает пневмония – Кличко

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В Киеве увеличивается количество "тяжелых" больных коронавирусом и не утихает пневмония – Кличко

Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки обнаружили коронавирус, увеличилось на 101 человека, среди них - 7 медиков, при этом растет число госпитализированных с пневмонией, заявил мэр столицы Виталий Кличко.

"Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки обнаружили коронавирус, увеличилось на 101 человека. Заболели, в том числе, и 7 медиков. На сегодня в столице уже 5 138 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - сообщил Кличко во время онлайн пресс-конференции в среду.

Среди заболевших 46 женщин в возрасте от 19 до 83 лет. И три девочки, которым 1, 6 и 14 лет. 48 мужчин в возрасте от 18 до 83 лет. И четверо мальчиков от 1 месяца до 13 лет.

В больницы столицы госпитализировали 9 пациентов. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 35 человек. Всего коронавирус преодолели 1 598 жителей Киева.

"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Оболонском и Днепровском районах - по 15. В Дарницком - 14. Но в Деснянском районе - 11 случаев", - отметил Кличко.

При этом мэр Киева заявил, что в городе увеличивается количество больных коронавирусом, которые находятся в тяжелом состоянии.

"Отмечу, что в больницах столицы сегодня находятся 274 больных коронавирусом. В том числе, 11 детей. С подозрением на COVID-19 госпитализированы 66 жителей столицы. К сожалению, увеличивается количество больных в тяжелом состоянии. Их сегодня 48. 7 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких", - сообщил Кличко.

Он также отметил, что в Киеве не утихает и пневмония.

"С таким диагнозом в медучреждениях города лечатся 442 больных. Только за прошедшие сутки госпитализировали 40 пациентов", - рассказал городской голова.

Теги: #киев #коронавирус #кличко
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