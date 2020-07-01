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12:15 01.07.2020

Кличко: для возможной второй волны приема больных город подготовил около 800 коек в медучреждениях

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Кличко: для возможной второй волны приема больных город подготовил около 800 коек в медучреждениях

В Киеве в случае необходимости, для второй волны приема больных коронавирусом подготовлены почти 800 коек в медицинских учреждениях города, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Хочу сообщить, что больницы первой волны, рассчитанной почти на 900 коек, заполнены на 31 процент. Это 8 городских больниц и 2 родильных дома. Дополнительно созданы места в Александровской больнице. Там выделили еще один корпус для приема и лечения больных коронавирус - еще 70 койкомест. А также места в специализированных медицинских учреждениях", - сказал мэр во время онлайн пресс-конференции в среду

"Если понадобится - для второй волны приема больных - город подготовил около 800 коек в еще 7 больницах столицы», - подчеркнул Кличко.

Теги: #киев #коронавирус #кличко
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