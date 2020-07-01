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11:29 01.07.2020

Границы для Украины уже открыли Турция, Египет, Албания, Хорватия и Черногория

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Границы для Украины уже открыли Турция, Египет, Албания, Хорватия и Черногория

Границы для украинских туристов к настоящему времени уже открыли пять стран – Турция, Египет, Албания, Хорватия и Черногория, сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий в своем Telegram-канале в среду.

При этом, по его словам, Египет открыт только с обязательной 14-дневной самоизоляцией после возвращения домой из-за повышенного уровня случаев COVID-19, Хорватия – при условии подтверждения бронирования отеля или гостевого жилья, а Черногория – при условии негативного результата ПЦР-теста на коронавирус, сделанного на протяжении последних 48 часов.

Посещение Албании и Турции не требует определенных условий.

"Из-за нестабильной эпидемиологической ситуации в Украине другие европейские границы, к сожалению, остаются закрытыми для украинских туристов. Однако иностранцам, дипломатам и гражданам Украины, которые имеют действительные рабочие или учебные контракты или вид на жительство в ЕС, морякам, которые направляются на корабль, гражданам, транзитом следующим через ЕС, въезд разрешен", - добавил министр.

Криклий также отметил, что каждые две недели ЕС будет пересматривать список государств, в которые можно будет въезжать, и в зависимости от обстоятельств или полностью снимать ограничения на поездки или снова вводить их для конкретных стран.

Грузия также примет решение об открытии границ в зависимости от развития эпидемиологической ситуации в Украине, добавил он.

Теги: #границы #карантин #мининфраструктуры #коронавирус
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