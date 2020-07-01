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11:28 01.07.2020

Потери российских наемников на Донбассе за июнь составили 100 человек убитыми и раненными

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Потери российских наемников на Донбассе за июнь составили 100 человек убитыми и раненными

Согласно данным украинской разведки, в июне 2020 года российские наемники на Донбассе потеряли погибшими и раненными в общей сложности 100 человек, а также лишились 5 единиц техники, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"Командование операции Объединенных сил в очередной раз подчеркивает, что в случае угрозы жизни и здоровью украинских военнослужащих наши подразделения всегда дают адекватный ответ, открывая огонь по противнику. Так, по подтвержденным данным разведки, потери российско-оккупационных войск за июнь составили: погибшими - 42 человека; ранеными - 58 человек. Также оккупанты потеряли 5 единиц техники - ЗИЛ, КамАЗ, 2 миномета и один танк", - говорится в обнародованной в среду утром на странице пресс-ценра ООС в соцсети Фейсбук.

Кроме этого, говорится в информации, украинской разведкой часто фиксируются проявления у врага неуставных взаимоотношений с последствиями тяжелых телесных повреждений и ножевых ранений, передозировка наркотиками, употребление алкоголя и травмирование в состоянии опьянения, увечья.

"Частые случаи дезертирства свидетельствуют о том, что во вражеских подразделениях низкий морально-психологическое состояние", - отмечают в пресс-центре ООС.

Теги: #противник #потери #разведка #оос
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