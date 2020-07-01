В ВСУ за сутки зафиксировано 9 новых случаев COVID-19 , всего болеет 187 человек

В Вооруженных силах Украины по состоянию на утро среды лабораторно подтверждено 9 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, более всего 187 человек, сообщает пресс-служба командования Медицинских сил.

"По состоянию на 10:00 1 июля в Вооруженных силах Украины болеет 187 человек острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровели - 312 человек, летальных случаев – 5", - сказано в сообщении медиков на странице в Фейсбуке.

Так, за прошедшие сутки зарегистрировано 9 новых случаев заболевания COVID-19. Отмечается, что из них на лечении в учреждениях здравоохранения находятся 3 человека (Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" - 2 военнослужащих и Ровенский военный госпиталь - 1 военнослужащий). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.

Также на лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 6 человек (Львовская область - 3 военнослужащих и 1 сотрудник ВСУ, Винницкая область - 1 военнослужащий и Николаевская область - 1 сотрудник ВСУ). Их состояние здоровья также удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

Всего на изоляции (в том числе самоизоляция) находится 539 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайшие трое суток - 61 человек.