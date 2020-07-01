6,5 тыс. новых случаев коронавируса в РФ за сутки, 216 смертей

Порядка 6,5 тыс. случаев коронавирусной инфекции COVID-19 зарегистрировано в России за минувшие сутки, скончались 216 пациентов, сообщает оперативный штаб.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 6556 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 2091(31,9%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба, опубликованном в среду.

Суточный прирост продолжает устойчивое снижение. Накануне в стране было зафиксировано 6693 новых случая. Как сообщалось, этот показатель уменьшается, как минимум, с середины июня: 14 июня в России было 8,8 тыс. новых случаев, через неделю - 7,7 тыс.; еще через неделю - около 6,7 тыс.

За сутки зарегистрировано 216 летальных исходов. Накануне в стране было 154 смерти, в понедельник - 93, 28 июня - 104, 27 июня - 188.

Нарастающим итогом в России 654 тыс. 405 случаев коронавируса, уточняют в штабе, темп прироста составляет +1,0%. Всего в стране 9 536 умерших и 422 931 выздоровевший пациент.

В Москве за сутки 611 новых случаев COVID-19 (+0,3%), 35 умерших, 1796 выздоровевших. Москва по темпу прироста, уточняет штаб, находится на втором месте в России (на первом - Севастополь и Чукотка, где темп прироста равен нулю).