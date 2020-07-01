В Украину прибыла вторая партия гуманитарной помощи от Италии для борьбы с паводками в западных областях - ГСЧС

Сегодня ночью в международный аэропорт "Львов" им.Данила Галицкого прибыла вторая партия гуманитарной помощи от правительства Итальянской Республики для ликвидации последствий паводков, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"Спасатели ГСЧС разгрузили мотопомпы высокой производительности для перекачки грязной воды с комплектами рукавов, плавающие мотопомпы, передвижные электростанции с кабельной сетью и осветительной мачтой, а также надувную лодку с двигателем", - сказано в сообщении.

Так, оборудование и техника будут переданы для нужд пострадавших от паводков районов Ивано-Франковской области.

Как сообщалось, 30 июня во Львове приземлился первый рейс из Италии, на борту которого были, в частности, пожарные рукава, защитные каски, гидрокостюмы, бензопилы, каркасные палатки и т.д., которые будут использоваться на Прикарпатье.