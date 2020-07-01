В исправительной колонии РФ, где незаконно удерживается украинский политзаключенный Кияшко, произошла вспышка COVID-19 - Денисова

В российской исправительной колонии №11, где незаконно удерживается украинский политзаключенный Игорь Кияшко, произошла вспышка коронавирусной инфекции, сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"В "ФКУ ИК 11 УФСИН России по Нижегородской области" введен карантин, ведь у многих узников клинически подтвердили заражения COVID-19. Также коронавирусная болезнь была диагностирована у заключенных, которые держались вместе в одном помещении с Игорем Кияшко. Из-за нехватки койкомест в медицинской части этой колонии, инфицированных размещают в столовой и клубе для проведения досуга, чем подвергают опасности заражения других заключенных", - написала Денисова на странице в Фейсбуке в среду утром.

Она подчеркнула, что в некоторых учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний России украинцы также страдают от стремительного распространения коронавирусной болезни. В частности, по информации омбудсмена, из-за вспышки COVID-19 были введены карантинные меры в "ФКУ ИК-1 УФСИН России по Брянской области" и "ФКУ СИЗО 5 УФСИН России по Ростовской области".

"Кроме того, из-за отсутствия средств индивидуальной защиты и ненадлежащее медико-санитарное обеспечение, некоторые политзаключенные уже перенесли инфекционную болезнь. Требую уполномоченною по правам человека в РФ Татьяну Москалькову и директора Федеральной службы исполнения наказаний России Александра Калашникова срочно обеспечить соблюдение прав граждан Украины", - отметила Денисова.

Также она призвала представителей международных правозащитных организаций применять все возможные механизмы влияния на РФ для защиты и скорейшего освобождения из плена Кремля всех граждан Украины.

Как сообщалось, 10 апреля 2018 года гражданина Украины Игоря Кияшко задержали в Нижнем Новгороде. Российские следственные органы обвинили его в шпионаже и попытке контрабанды деталей военных самолетов.