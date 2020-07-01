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09:30 01.07.2020

В Донецкой области за сутки выявили 74 новых случаев коронавируса, 67 из которых в Славянске

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В Донецкой области за сутки выявили 74 новых случаев коронавируса, 67 из которых в Славянске

В Донецкой области за прошедшие сутки лабораторно подтвердили 74 новых случаев заболевания коронавирусом, 67 из которых зафиксировано в Славянске, где ранее произошла вспышка COVID-19 в психоневрологическом интернате.

"+74 случая COVID-19 лабораторно подтвердили в Донецкой области в течение суток 30 июня: - 1 в Светлодарске (мужчина 65 лет); по 2 в Украине (45-летняя женщина и 38-летний мужчина) Краматорске (45-летняя женщина и 87-летний мужчина) и Константиновке (две женщины - 36 и 63 лет), 67 – в Славянске", - написал глава Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко на странице в Фейсбуке в среду утром.

Таким образом, с начала объявления карантина в Донецкой области зарегистрировано 555 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной болезни.

"Как показывают цифры, вирус не отступает. Поэтому, обращаясь к жителям области, подчеркиваю необходимость соблюдать правила личной безопасности и карантинных мероприятий", - добавил Кириленко.

Как сообщалось, всего в Украине по состоянию на утро среды, выявлено 664 новых случаев COVID-19, 433 из числа ранее заболевших выздоровели, 14 умерли.

Теги: #донецкая_область #коронавирус
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