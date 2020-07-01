Число жертв коронавируса в мире превысило 510 тыс., число инфицированных - 10,45 млн

Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире на утро среды достигло 510 тыс. 632 человек, увеличившись за сутки на 5 тыс. 696, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

Всего в мире с начала пандемии, по данным университета, на 08.00 среды насчитывалось 10 млн 450 тыс. 628 инфицированных COVID-19, рост за минувшие сутки составил 172 тыс. 170, излечились 5,3 млн. человек.

Более 1 млн инфицированных, по информации университета, зарегистрировано в США - 2 млн 634 тыс. 432 (127 тыс. 410 скончавшихся, 720 тыс. выздоровевших), Бразилии - 1 млн 402 тыс. 041 (умерли 59 тыс. 594, вылечены 788 тыс.).

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, уровень смертности на 1 млн жителей планеты составил 65,9. В США на 1 млн населения скончались 393 человека, в Бразилии - 281.