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08:04 01.07.2020

Спасатели продолжают ликвидировать последствия наводнения в ряде западных областей Украины

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Спасатели продолжают ликвидировать последствия наводнения в ряде западных областей Украины

Спасатели продолжают ликвидацию последствий наводнения в ряде западных областей Украины, сообщила пресс-служба Госслужбы по ЧС.

"На территории западных областей (Ивано-Франковская, Черновицкая, Львовская и Тернопольская) продолжаются работы по ликвидации последствий дождевого паводка", - говорится в сообщении.

В ГСЧС добавили, что всего на территории области погибло 3 человека  в Ивано-Франковской области.

Как отмечается, подтопленными остаются 12 (было 349) населенных пунктов Черновицкой (8), Львовской (2) и Тернопольской (2) областях. Подтоплено 114 (было 14 тыс. 456) домов (Тернопольской (102), Черновицкой (12)); 1 (было 18) объект социальной и бытовой сферы в Черновицкой области; затоплено 453 (было 7 тыс. 225) подвалы (Ивано-Франковская (395), Черновицкая (36), Тернопольская (17), Львовская (5) 433 приусадебные участки (было 22 тыс. 182) (Тернопольская (198), Черновицкая (171), Ивано-Франковская (62) и Львовская (2) разрушено 202,5 км автодорог (было 278) (Ивано-Франковская (201), Черновицкая (1,4), Львовская (0,08) 95 мостов (было 95) в Ивано-Франковской (93), Львовской (1) и Черновицкой (1); повреждено 549 км автодорог (было 653) и 212 мостов (было 265) Ивано-Франковская (507 км дорог и 198 мостов), Черновицкая (40,9 км автодорог и 14 мостов) и Львовская (0,2 км автодорог).

Силы ГСЧС спасли, эвакуировали и (отселили) с начала работ – 2 523 лица, в течение суток откачано около 36 тыс. м куб. воды (с начала работ - более 266,5 тыс. м куб), расчищено 1 км автодорог (с начала работ - около 14 км), 80 м русла рек (с начала работ - около 4 км), доставлено для населения 60 кг продуктов питания (с начала работ - около 10 т).

Всего к ликвидации последствий непогоды привлекалось 618 человек и 255 единиц техники, из них от ГСЧС 445 человек личного состава и 190 единиц техники (из них 2 вертолета).

Теги: #последствия #наводнения #украина
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