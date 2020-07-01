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07:10 01.07.2020

На Донбассе за сутки вторника ранены два военных вследствие обстрелов российских наемников

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На Донбассе за сутки вторника ранены два военных вследствие обстрелов российских наемников

За минувшие сутки вторника российские наемники 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены два украинских военнослужащих, сообщил пресс-центр операции Объединенных сил.

"30 июня вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня... За минувшие сутки в результате вражеского обстрела двое украинских защитников получили ранения. Состояние здоровья пострадавших воинов удовлетворительное", - сказано в сообщении на странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в среду утром.

Как отмечается, противник применил запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи н.п. Невельское агрессор применил минометы 120-го калибра, выпустив 18 мин. У Водяного и Авдеевки наемники вели огонь по украинским защитникам из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а неподалеку Песков противник задействовал ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

Запрещенные минскими соглашениями минометы 120-го калибра захватчики использовали и на подступах к Новотошковскому, Новозвановке, Луганскому и Зайцево, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

Также вблизи этих населенных пунктов преимущественно в вечернее время наемники вели огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Кроме того, враждебную провокацию со станковых противотанковых гранатометов зафиксировано рядом с Хутором Свободным.

По данным разведки 30 июня украинские военные ранили трех захватчиков. По уточненным данным разведчиков, в период с 24 по 26 июня в противника было еще двое погибших.

"С начала текущих суток вооруженные формирования РФ активности не проявляли. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет", - подчеркнули в штабе.

Теги: #оос #сводка #украина
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