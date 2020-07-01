В Китае за сутки выявлены шесть новых случаев заражения коронавирусом: три активных и три бессимптомных - Госкомздрав КНР

За истекшие сутки в Китае выявлены шесть новых случаев заражения коронавирусом, из них три больных в активной форме и три бессимптомных носителя, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

Все активные случаи зарегистрированы в Пекине, бессимптомные - "импортированы".

За предыдущие сутки были выявлены 23 новых случая заражения коронавирусом, из них 19 больных в активной форме (семь - в Пекине) и четыре бессимптомных носителя, сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Китае стали 4 тыс. 634 человека, зарегистрированы 83 тыс. 534 активный случая заражения, из них 1 тыс. 918 ввезены из-за рубежа.

На китайских территориях вне материковой части страны выявлены два новых случая заболевания, оба - в Гонконге. С начала пандемии зарегистрированы 1 тыс. 698 больных коронавирусом: в Гонконге - 1 тыс. 205 (при семи случаях смертельного исхода), в Макао - 46, на Тайване - 447 (семь случаев смерти).