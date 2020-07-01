Число жертв коронавируса в США превысило 130 тыс.

В США от связанных с коронавирусом заболеваний скончались 130 тыс. 122 человека, сообщил в ночь на среду портал Worldometer.

Уровень смертности от инфекции достиг в США 393 человек на 1 млн населения.

Всего с начала пандемии в Соединенных Штатах, по данным портала, который отслеживает информацию по важнейшим мировым событиям, зафиксировано 2 млн 727 тыс. 853 инфицированных COVID-19.

Президент США Дональд Трамп в мае выразил надежду, что число летальных исходов от коронавируса не превысит 100 тыс.

"Будем надеяться, что мы выйдем на уровне ниже 100 тысяч умерших, хотя это все равно ужасно", - сказал он журналистам.