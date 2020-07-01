События

04:41 01.07.2020

Ведущий инженер Харьковских теплосетей предстанет перед судом за требование взятки за беспрепятственное отключение квартиры от централизованного отопления и установку автономного

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Обвинительный акт в отношении ведущего инженера КП "Харьковские тепловые сети", подозреваемого в получении неправомерной выгоды для себя и третьих лиц (ч. 3 ст. 369-2) УК Украины, направлен в суд.

"В ходе досудебного расследования установлено, что ведущий инженер КП "Харьковские тепловые сети" требовал неправомерную выгоду в размере 55 тыс. грн за подготовку и беспрепятственное согласование технической документации по отключению жилой квартиры от сетей централизованного отопления, с последующей установкой автономного отопления", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Инженер был задержан 4 февраля в своем служебном кабинете во время получения части оговоренной суммы (20 тыс. грн).

Теги: #взятка #украина #теплосети #суд #инженер
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