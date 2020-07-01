События

03:34 01.07.2020

Прокуратура задержала на взятке в размере 10 тыс. грн командира взвода одной из воинских частей Житомирского гарнизона

1 мин читать
Прокуратура задержала на взятке в размере 10 тыс. грн командира взвода одной из воинских частей Житомирского гарнизона

На взятке в размере 10 тыс. грн 30 июня задержан командир взвода одной из воинских частей Житомирского гарнизона, сообщила пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

"Указанный военнослужащий требовал и получил неправомерную выгоду в размере 10 тыс. грн от сослуживца, который переводится в другое место службы. За эту сумму подозреваемый обещал подписание обходного листа и акта приема передачи должности, а также предоставление доклада командованию части об отсутствии недостатков относительно состояния имущества соответствующей службы", - говорится в сообщении.

Согласно ч. 3 ст. 368 УК задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

Теги: #взятка #взвод #прокуратура #украина #командир
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

02:27 01.07.2020
Экс-директор департамента Харьковской ОГА и его зам подозреваются в присвоении бюджетных средств

Экс-директор департамента Харьковской ОГА и его зам подозреваются в присвоении бюджетных средств

01:38 01.07.2020
Под Киевом обрушилась крыша многоквартирного дома

Под Киевом обрушилась крыша многоквартирного дома

00:00 01.07.2020
На Буковине 49 новых случаев заболевания коронавирусом

На Буковине 49 новых случаев заболевания коронавирусом

22:47 30.06.2020
КОГА обратилась в Нацполицию по делу невыполнения обязательств компанией по госзакупкам аппаратов ИВЛ для областных больниц

КОГА обратилась в Нацполицию по делу невыполнения обязательств компанией по госзакупкам аппаратов ИВЛ для областных больниц

22:45 30.06.2020
Закон о стимулировании инвестиций и "инвестиционных нянях" уже готов к внесению в Верховную Раду

Закон о стимулировании инвестиций и "инвестиционных нянях" уже готов к внесению в Верховную Раду

22:29 30.06.2020
Правоохранители завершили расследование дела в отношении пожара в Одесском колледже

Правоохранители завершили расследование дела в отношении пожара в Одесском колледже

21:32 30.06.2020
Зеленский считает пока не готовой к реализации идею по соглашению о признании вины, что должно разгрузить украинские суды и обеспечить неотвратимость наказания

Зеленский считает пока не готовой к реализации идею по соглашению о признании вины, что должно разгрузить украинские суды и обеспечить неотвратимость наказания

21:25 30.06.2020
Глава ФГИ на заседании Нацсовета реформ сообщил о подготовленном законопроекте, который должен улучшить процедуру приватизации в Украине

Глава ФГИ на заседании Нацсовета реформ сообщил о подготовленном законопроекте, который должен улучшить процедуру приватизации в Украине

19:44 30.06.2020
Зеленский намерен заменить правоохранителей в экономике единым органом финрасследований и создать КиевСити – Саакашвили

Зеленский намерен заменить правоохранителей в экономике единым органом финрасследований и создать КиевСити – Саакашвили

14:04 30.06.2020
Украина готовит 12-летний выпуск евробондов в долларах

Украина готовит 12-летний выпуск евробондов в долларах

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Ривненской детской областной больнице зафиксирована вспышка коронавируса

Допрос Порошенко во вторник не состоялся в связи с просьбой его защиты о переносе следственного действия - Венедиктова

Российские наемники дважды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, в том числе из 120мм минометов, двое военных ранены – штаб ООС

Замглавы ОП на встрече с митингующими шахтерами подчеркнула, что задолженность по зарплатам, которая накопилась с начала года, уже должна быть погашена

В Украину прибыла помощь из Италии для борьбы с наводнениями

ПОСЛЕДНЕЕ

Газпром вернул Польше переплату за газ по решению арбитража, продолжает обжаловать решение

Ракета SpaceX стартовала на орбиту с очередным спутником GPS новейшего поколения для ВВС США

Масштабные учения морской авиации ВСУ прошли на Николаевщине

СБУ разоблачила продажу информации из баз данных Госпогранслужбы Украины

Паводки нанесли Черновцам ущерб почти на 21 млн грн - горсовет

Все станции метро Киева вновь заработали в штатном режиме

В Одесской области за выходные зафиксировано 278 нарушений условий карантина, оштрафованы три ночные клубы

Около четверти американцев не планируют отмечать День независимости, 78% сократят расходы - опросы

Со среды возобновляется кольцевое движение киевской городской электрички

Во Львовской области до 7 июля продлили карантин

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА