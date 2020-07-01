Прокуратура задержала на взятке в размере 10 тыс. грн командира взвода одной из воинских частей Житомирского гарнизона

На взятке в размере 10 тыс. грн 30 июня задержан командир взвода одной из воинских частей Житомирского гарнизона, сообщила пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

"Указанный военнослужащий требовал и получил неправомерную выгоду в размере 10 тыс. грн от сослуживца, который переводится в другое место службы. За эту сумму подозреваемый обещал подписание обходного листа и акта приема передачи должности, а также предоставление доклада командованию части об отсутствии недостатков относительно состояния имущества соответствующей службы", - говорится в сообщении.

Согласно ч. 3 ст. 368 УК задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.