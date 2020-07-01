Под Киевом обрушилась крыша многоквартирного дома

В с.Садовое Барышевского района (Киевская обл.) произошел обвал крыши многоквартирного двухэтажного дома, никто не пострадал, сообщила пресс-служба Киевской облгосадминистрации.

"Рухнула кровля дома в селе Садовое по улице Гагарина, 4. Это многоквартирный двухэтажный дом. В нем 2 подъезда по 6 квартир. По счастливой случайности судьбы, кровля упала в зоне лестничной площадки и чудом никого не задел. По предварительной информации, квартиры не пострадали", - сообщили в облгосадминистрации.

Отмечается, что при этом в результате обвала заблокированы две квартиры. Решается вопрос об отселении жителей дома.

В КОГА также отметили, что в среду утром комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС Березанского горсовета определит размер ущерба и вопросы восстановления крыши. По предварительной оценке на замену кровли необходимо 500 тыс. грн.