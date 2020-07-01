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00:40 01.07.2020

Газпром вернул Польше переплату за газ по решению арбитража, продолжает обжаловать решение

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Газпром вернул Польше переплату за газ по решению арбитража, продолжает обжаловать решение

"Газпром" вернул польскому импортеру PGNiG переплату за газ согласно решению Стокгольмского арбитража, сообщает "Газпром экспорт".

По данным PGNiG, речь идет о сумме в $1,5 млрд.

"Сегодня ООО "Газпром экспорт" перечислило польской компании ПГНиГ денежные средства, причитающиеся к возврату в связи с решением арбитражного трибунала в отношении пересмотра цены с 2014 года по контракту купли-продажи газа в Республику Польша", - сообщили журналистам в "Газпром экспорте".

Глава польской компании PGNiG Ежи Квечинский в своем "Твиттере" опубликовал ссылку на новость "Интерфакса" об этом и добавил свой комментарий. "Мы знаем, что переплаченные деньги пришли от "Газпрома". Мы ждём подтверждения, когда они окажутся у нас на счету, о чем сразу сообщим вам", - написал он.

"В то же время ПАО "Газпром" и ООО "Газпром экспорт" продолжают обжалование в установленном порядке этого решения арбитражного трибунала. Перечисление денежных средств не влечет ущерба для позиции ПАО "Газпром" и ООО "Газпром экспорт" в ходе обжалования", - добавили в российской компании.

PGNiG инициировала арбитражное разбирательство против ПАО "Газпром" и "Газпром экспорт" в 2015 году с требованием о пересмотре цены на природный газ, поставляемый в Польшу по контракту от 25 сентября 1996 года. Он предусматривал поставку около 10 млрд куб. м газа в год, минимальное годовое контрактное количество - 8,7 млрд куб. м в год. Договор действует до 2022 года.

"Газпром" отразил в своей отчетности за 2019 год резервы на выплату этой суммы.

30 марта Стокгольмский арбитраж принял решение скорректировать формулу цены по контракту на поставку газа в Польшу по газопроводу "Ямал-Европа" ретроактивно с 1 ноября 2014 года. PGNiG и "Газпром экспорт" ранее в июне подписали дополнение к договору на поставку газа по газопроводу "Ямал-Европа" от 1996 года, согласовав срок выплаты ретроактивного платежа до 1 июля.

"Газпром" и "Газпром экспорт" 29 мая обжаловали в суде округа Свеа окончательное решение арбитражного трибунала. Впрочем, PGNiG уже комментировала, что апелляция рассматривает данное дело только с процедурной точки зрения, и невозможно изменить решение по существу. В частности, апелляция "Газпрома" не влияет на решения арбитража об изменении формулы цены, которую теперь обе стороны контракта обязаны применять, уверена польская компания.

Теги: #газпром #выплаты #россия #польша
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