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00:00 01.07.2020

На Буковине 49 новых случаев заболевания коронавирусом

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На Буковине 49 новых случаев заболевания коронавирусом

В Черновицкой области зафиксировано 49 новых случаев коронавирусной болезни Covid-19, общее количество больных достигло 4850 человек, сообщил глава региона Сергей Осачук.

"На Буковине сегодня, 30 июня, официально подтверждено еще 49 случаев заражения коронавируса. Общая численность инфицированных в области от первого установленного случая составляет 4850 человек", - написал он на своей странице в соцсети Фейсбук во вторник вечером.

Глава ОГА отметил, что всего лабораторный центр обработал 470 образцов.

Кроме того, по его словам, 16 буковинцев по состоянию на вечер вторника выздоровели от Covid-19.

Теги: #черновицкая_область #коронавирус #украина
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