КОГА обратилась в Нацполицию по делу невыполнения обязательств компанией по госзакупкам аппаратов ИВЛ для областных больниц

Киевская облгосадминистрация (КОГА) обратилась к Национальной полиции Украины в отношении возврата 10,5 млн грн, которые департамент здравоохранения выплатил ТОВ "Лиртон Групп", как предоплату за приобретение для областных больниц аппаратов искусственной вентиляции легких, однако закупки были сорваны, сообщила пресс-служба КОГА.

"Неправомерным действиям не место в органах государственной власти. В дальнейшем буду бороться с проявлениями непрофессионализма и злоупотреблений с бюджетными средствами. Национальная полиция Украина должна как можно быстрее принять все меры, чтобы вернуть бюджетные средства и наказать виновных. Со своей стороны, КОГА будет способствовать расследованию и предоставлять правоохранителям всю необходимую помощь. Моя цель, чтобы средства вернулись и были потрачены… на приобретение оборудования, которое будет спасать человеческие жизни", - отметил председатель КОГА Василий Володин.

В частности, договор заключил бывший руководитель департамента. Аппараты ИВЛ должны были поступить в больницы области до 25 мая 2020 года, однако поставщик свои обязательства не выполнил и средства не вернул.

Как отмечается, из-за сорванных закупок областные больницы Киевской области остались без необходимого оборудования, поэтому областная власть привлекала бизнес и искала другие каналы поставок, а руководителя департамента здравоохранения 4 мая уволили за несоответствие должности. Против него возбудили уголовное производство в отношении злоупотребления служебным положением при осуществлении закупок медицинского оборудования.

Процессуальные действия по этому поводу уже ведутся.