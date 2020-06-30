Закон о стимулировании инвестиций и "инвестиционных нянях" уже готов к внесению в Верховную Раду

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Юлия Ковалив на заседании Национального совета реформ представила законопроект о поддержке и стимулирования инвестиций.

По ее словам, законопроект уже обсудили с правительством, профильными комитетами Верховной Рады и Национальным инвестиционным советом, и он готов к вынесению на рассмотрение Верховной Рады.

Ковалив отметила, что основой документа стала идея, которую президент Украины Владимир Зеленский назвал "инвестиционными нянями". В проекте закона говорится о поддержке украинских и иностранных инвесторов, сумма инвестиций которых превышает EUR30 млн и которые создают более 150 рабочих мест со средней зарплатой на 15% больше, чем в регионе, где такая инвестиция будет осуществлена. Эти инвесторы получат прямой договор с правительством.

"Это дает гарантию каждому конкретному проекту инвестора, что у них будут не только налоговые льготы. Они получают десятилетнюю перспективу и гарантию стабильности", - цитирует замглавы ОП во вторник пресс-служба главы государства.

Кроме того, эти инвесторы получат инвестиционного менеджера, который будет сопровождать их от начала проекта до его окончания. Также инвесторы получат до 30% стоимости инвестиций с различными наборами стимулов. Например, это могут быть фискальные стимулы. "Эти инструменты будут доступны и для украинских, и для иностранных инвесторов", - сообщила Ковалив.