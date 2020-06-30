Правоохранители завершили расследование дела в отношении пожара в Одесском колледже

Одесский приморский районный суд рассмотрит обвинительный акт в отношении четырех должностных лиц, которым прокуратура инкриминирует причастность к масштабному пожару в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, произошедшем 4 декабря 2019 года и приведшем к гибели 16 человек, сообщила прокуратура Одесской области.

"Прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении директора одесского колледжа, заведующего хозяйством, заведующего дневным отделением экономики и предпринимательства и бывшего заместителя директора по административно-хозяйственной работе, которые подозреваются в нарушении установленных законодательством требований пожарной безопасности, что привело к возникновению пожара в образовательном учреждении в Одессе", - говорится в сообщении.

Как отмечается, во время досудебного расследования допросили 286 человек (свидетелей, очевидцев происшествия, пострадавших), провели опознание погибших, неотложный осмотр места происшествия и помещений здания, который длился с 4 по 12 декабря 2019года, 65 выемок документов, провели 61 судебной экспертизе.

В пресс-службе прокуратуры напомнили, что в результате этого пожара погибли 16 человек и 31 человек получил телесные повреждения различной степени тяжести.

Кроме того, добавили в ведомстве, пожар разрушил памятник архитектуры 1914 года, в которой располагался колледж, повредил и уничтожил все имущество, которое находилось в указанном здании в момент пожара, в результате чего государству нанесен миллионные убытки.