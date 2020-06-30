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21:32 30.06.2020

Зеленский считает пока не готовой к реализации идею по соглашению о признании вины, что должно разгрузить украинские суды и обеспечить неотвратимость наказания

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Зеленский считает пока не готовой к реализации идею по соглашению о признании вины, что должно разгрузить украинские суды и обеспечить неотвратимость наказания

Президент Украины Владимир Зеленский считает пока не готовой к реализации идею по соглашению о признании вины, которая должна разгрузить украинские суды.

Как сообщает пресс-служба главы государства, на заседании Национального совета реформ во вторник были обсуждены предложения по соглашению о признании вины, что должно разгрузить работу украинских судов и обеспечить неотвратимость наказания.

"Президент считает эту идею не готовой к реализации, поэтому предложил доработать соответствующий законопроект", - сообщила пресс-служба главы государства.

Теги: #соглашение #украина #суды #разгрузка
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