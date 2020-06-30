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21:22 30.06.2020

Глава ФГИ на заседании Нацсовета реформ сообщил о подготовленном законопроекте, который улучшит процедуру приватизации в Украине

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Глава ФГИ на заседании Нацсовета реформ сообщил о подготовленном законопроекте, который улучшит процедуру приватизации в Украине

Глава Фонда государственного имущества Украины Дмитрий Сенниченко на заседании Национального совета реформ сообщил, что при участии ФГИ подготовлен комплексный законопроект, который должен зафиксировать процедуру передачи объектов в частную собственность, улучшить процедуру приватизации в Украине и обеспечить ее институциональную способность.

"Решение о передаче объектов для приватизации должен принимать Кабинет Министров, если орган управления не имеет обоснованных причин оставить объект в своей собственности, долги объекта превышают 50% стоимости активов, объект используется неэффективно или не по целевому назначению, или находится в налоговом залоге", - сообщает во вторник пресс-служба президента Украины.

На заседании Нацсовета реформ, которое состоялось под председательством президента Украины Владимира Зеленского, была представлена концепция реформы приватизации.

"В Украине в государственной собственности находятся 3600 предприятий. Каждое пятое – убыточное, задолженность по зарплате в таких структурах составляет 2,9 млрд грн. Именно поэтому важно кардинально ускорить приватизационный процесс. За пять месяцев 2020 года благодаря приватизации в бюджет перечислено 500 млн грн, объявлено более 800 аукционов", - отмечается в сообщении.

Глава ФГИ Сенниченко отметил, что в 2020 году вдвое увеличено количество участников приватизационных аукционов. Фонд разработал интернет-магазин, в котором размещена информация о приватизации.

Теги: #приватизация #фги #законопроект
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