Масштабные учения морской авиации ВСУ прошли на Николаевщине

Морская авиационная бригада Вооруженных сил Украины завершила летно-тактические учения, в рамках которых пять дней отрабатывала различные сценарии применения подразделений при обеспечении действий сил (войск) Военно-морских сил.

"К учениям привлекли почти весь личный состав части, вертолеты Ми-14, Ми-8 и самолета Ан-26", - сообщает во вторник информационное агентство Министерства обороны Украины "Армия Inform".

Экипажи совершенствовали летные навыки, проводили полеты в зоне и по кругу. Отрабатывали также и варианты поиска и оказания неотложной помощи как гражданским, терпящим бедствие, так и пилотам, их эвакуацию поисково-спасательным вертолетом, сбросом специальной лодки, подъем спасательной лебедкой и во взаимодействии с кораблем.

Во время отработки второго варианта, когда спасали группу лиц в других условиях, с самолета Ан-26 сбросили спасательные плавсредства, а парашютно-десантным способом - специалистов спасателей.

Одно из главных задач, которую отработали подразделения обеспечения бригады, - развертывание по тревоге и подготовка внебазового аэродрома к приему авиатехники, организация полноценного полевого лагеря с командным пунктом, местами для еды, отдыха и тому подобное.

Кульминацией учений для морских авиаторов стал поиск и отслеживание субмарины противника с последующим нанесением бомбового и торпедного ударов.

"Отработали и элементы перевозки и десантирования в заданный район сил морской пехоты. Подразделения отдельного разведывательного батальона на вертолетах Ми-8 выполнили десантирование в определенный район, где морпехи взяли под контроль местность, организовали оборону и провели разведку. Важнейшей задачей морских пехотинцев было обеспечение приема грузов с транспортного самолета Ан-26", - говорится в сообщении.