СБУ разоблачила продажу информации из баз данных Госпогранслужбы Украины

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Ивано-Франковской области действующего и бывшего пограничников на продаже информации с ограниченным доступом из базы данных Государственной пограничной службы Украины, сообщает пресс-центр СБУ.

"По предварительным данным следствия, злоумышленники продавали данные о пересечении госграницы гражданами Украины и иностранцами, срок их пребывания в стране и наличие запретов на въезд или выезд. Свои "услуги" злоумышленники предлагали через специализированные интернет-сервисы. Оплату от заказчиков они получали на банковские карты".

Отмечается, что клиентами фигурантов были, в частности, участники криминальных группировок.

Сейчас обоим фигурантам сообщено о подозрении по ч.2 ст.361-2 Уголовного кодекса Украины. Материалы дела направлены в суд.