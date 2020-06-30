События

20:23 30.06.2020

СБУ разоблачила продажу информации из баз данных Госпогранслужбы Украины

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СБУ разоблачила продажу информации из баз данных Госпогранслужбы Украины

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Ивано-Франковской области действующего и бывшего пограничников на продаже информации с ограниченным доступом из базы данных Государственной пограничной службы Украины, сообщает пресс-центр СБУ.

"По предварительным данным следствия, злоумышленники продавали данные о пересечении госграницы гражданами Украины и иностранцами, срок их пребывания в стране и наличие запретов на въезд или выезд. Свои "услуги" злоумышленники предлагали через специализированные интернет-сервисы. Оплату от заказчиков они получали на банковские карты".

Отмечается, что клиентами фигурантов были, в частности, участники криминальных группировок.

Сейчас обоим фигурантам сообщено о подозрении по ч.2 ст.361-2 Уголовного кодекса Украины. Материалы дела направлены в суд.

Теги: #ивано_франковская #пограничники
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