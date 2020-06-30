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20:08 30.06.2020

Паводки нанесли Черновцам ущерб почти на 21 млн грн - горсовет

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Паводки нанесли Черновцам ущерб почти на 21 млн грн - горсовет

В Черновцах городская комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) утвердила сумму убытков, которые на протяжении 23-25 июня были нанесены городу вследствие паводков, сообщает пресс-служба городского совета.

"Городской голова Алексей Каспрук обратился к главе Черновицкой областной государственной администрации Сергею Осачуку с просьбой ходатайствовать перед Кабинетом министров Украины о выделении субвенции городскому бюджету для ликвидации последствий этой чрезвычайной ситуации", - сказано в сообщении.

Так, в случае предоставления субвенции, главным распорядителем средств будет определен Департамент жилищно-коммунального хозяйства Черновицкого горсовета. Всего в результате поднятия уровня воды в р.Прут, а также поднятия воды в р.Потит в пределах г.Черновцы подтоплены домохозяйства в районе улиц Измайловская, Казатинская, Гаевая, Ямпольская, Селезневская, пер.Рокитнянский и территорию Калиновского рынка.

Кроме того, размыты отдельные автомобильные дороги. Значительный ущерб понесла водопроводная насосная станция "Белая", которая обеспечивает работу Прутского водозабора, повреждены очистные сооружения КП "Черновцыводоканал".

Теги: #черновцы #паводок #ущерб
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