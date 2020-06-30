Все станции метро Киева вновь заработали в штатном режиме

Станции Киевского метрополитена "Житомирская", "Харьковская" и "Арсенальная" вновь открыты на вход и выход после проверки, проведенной в связи с поступившим сообщением о минировании.

"Станции проверены, взрывоопасных предметов не обнаружено. Метрополитен работает в обычном режиме! Хорошего вечера, уважаемые пассажиры!", - говорится в сообщении, обнародованном на странице КП "Киевский метрополитен" в соцсети Фейсбук в 19.47 вторника.

Информация о закрытии на вход и выход указанных станций была опубликована на странице КП в 18.27 вторника.